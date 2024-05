I container fanno spazio all’arrivo del magazzino di Amazon

Sarzana (La Spezia) 2 maggio 2024 - Il progetto è avviato da tempo ed è arrivato al traguardo anche se il complesso non è ancora del tutto terminato. Lo spazio per anni occupato nella zona industriale di Santo Stefano Magra dall’azienda di movimento container Spinelli è diventato il deposito ufficiale di Amazon, il colosso del mercato on-line. Nel magazzino di deposito e di smistamento lavoreranno almeno una settantina di addetti: la superficie complessiva della struttura è di 6 mila metri quadrati dove arriveranno e poi verranno consegnati dai corrieri gli ordini eseguiti nella Provincia di Spezia fino a Forte dei Marmi. La struttura sarà gestita da M.B Autotrasporti Srl. che ha annunciato l’importante opportunità lavorativa per l’indotto ovvero per tutto il personale che si occuperà dei servizi di manutenzione, di giardinaggio, della sicurezza e di pulizia e non soltanto dalla ricezione e consegna del materiale ordinato on-line dall’utenza.