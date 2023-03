I componenti della segreteria nazionale a sostegno del candidato Bellegoni

Andreoli e Bellegoni

Sarzana (La Spezia) 19 marzo 2023 - I rappresentanti della segreteria nazionale del Partito Comunista Italiano hanno partecipato all’inaugura zione del point elettorale aperto in piazza Calandrini dal candidato sindaco alle prossime amministrative di Sarzana. A salutare Matteo Bellegoni che corre con la lista del Pci senza appoggio di nessuna coalizione sono arrivati in città Patrizio Andreoli della segreteria nazionale del Pci e Norberto Natali della direzione nazionale. Il candidato inizierà in settimana il viaggio nei quartieri cittadini per promuovere il programma elettorale. Il clima verso le amministrative in programma il 14 e 15 maggio si sta facendo molto caldo e i candidati, saliti a cinque, stanno ricevendo il supporto dei “big” della politica nazionale. Oltre alla sindaca uscente del centro destra Cristina Ponzanelli sono in corsa Renzo Guccinelli, Federica Giorgi, Matteo Bellegoni e Emilio Iacopi. Lunedì alle 17.30 le senatrici Raffaella Paita e Mariastella Gelmini saranno al point di Italia Viva Azione aperto in piazza San Giorgio che sostiene la candidatura a sindaco di Renzo Guccinelli.