Hockey Sarzana torna in pista per il memorial “Luigi Vettone”

Sarzana (La Spezia) 14 settembre 2023 - Un torneo per vedere a che punto è la preparzione in vista dell’inizio della stagione ufficiale. Due società rivali nel massimo campionato di hockey su pista ma da sempre molto legate che spesso si ospitano soprattutto nelle amichevoli pre campionato e sabato sera nel torneo che ricorda Luigi Vettone, lo sportivo molto legato all’Hockey Sarzana e socio dell’azienda Gamma Innovation che è il principale sponsordella società rossonera presieduta a Maurizio Corona. Sabato sera alle 21 alla pista del Vecchio Mercato di piazza terzi un primo assaggio di stagione dunque in attesa dell’inizio del campionato a ottobre. Sempre a ottobre l’Hockey Sarzana Gamma Innovation sarà impegnato nel primo preliminare di Champion’s League che si disputerà in Spagna, in casa della società Igualada. Sabato sera grande attesa tra gli sportivi sarzanesi di vedere all’opera i due nuovi ingaggi: l’argentino Joacquin Olmo e Domenico Illuzzi per altro uno degli ex della sfida contro la formazione lombarda. La serata è a ingresso libero.