Hockey Sarzana pronta a scrivere una nuova pagina di storia

Sarzana (La Spezia) 29 aprile 2024 - Mai così in alto. Manca una vittoria per consegnare all’Hockey Sarzana Gamma Innovation l’ennesimo record della sua storia. Martedì sera i rossoneri sono impegnati al “Vecchio Mercato” nella agra tre contro i lodigiani e il bilancio è di un successo ciascuso. I lombardi hanno vinto ai supplementari la prima partita, i sarzanesi hanno risposto aggiudicandosi ai rigori la seconda. Ne manca una e la vincente andrà in semifinale contro il Forte dei Marmi. Per l’Hockey Sarzana la semifinale dei play off scudetto è un traguardo mai raggiunto prima e la voglia di infrandere un altro tabù sta accendendo l’attesa in città. La gara sarà trasmessa alle 20.45 ma con collegamento dalle 20 in diretta Youtube con commento di Francesco Ferrari e Lorenzo Venè. Arbitri: Alessandro Ecceldi di Novara e Luca Molli di Viareggio. Intanto mercoledì 1 maggio il palazzetto di piazza Terzi sarà intitolato a Giuliano Tori uno dei fondatori dell’hochey a Sarzana nel 1946.