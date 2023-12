Hockey Sarzana Gamma Innovation sbanca Monza e ritrova la vittoria

Sarzana (La Spezia) 10 dicembre 2023 - L’Hockey Sarzana Gamma Innovation ritrova dopo quattro giornate (tre sconfitte e un pareggio) la vittoria e si piazza al sesto posto in classifica generale del campionato di serie A1. Il successo per 4 a 2 ottenuto a Monza inoltre consente ai rossoneri di Paolo De Rinaldis di ottenere la qualificazione alla final-eight di Coppa Italia con due turni di anticipo. Adesso nelle prossime gare che restano prima della conclusione del girone di andata i sarzanesi potranno migliorare la posizione per ottenere così la possibilità di disputare in casa il primo turno della Coppa. Nella vittoria di Monza grande protagonista l’argentino Joaquin Olmos autore di una tripletta. Gli altri risultati della giornata: Vercelli-Valdagno 1-1; Breganze-Follonica 6-2; Sandrigo-Giovinazzo 7-5; Amatori Lodi-Bassano 6-2; Trissino-Forte dei Marmi 3-3; Montebello-Giovinazzo 5-1. Classifica: Trissino 30 e Forte dei Marmi 30 punti; Grosseto e Follonica 22; Amatori Wasken Lodi 20; Hockey Sarzana Gamma Innovation 19; Valdagno 18; Montebello 15; Sandrigo 13; Bassano 12; Monza 8; Vercelli e Breganze 6; Giovinazzo 4.