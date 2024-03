Hockey Sarzana Gamma Innovation conquista la final four di Ws Europa Cup

Sarzana (La Spezia) 15 marzo 2024 - Missione compiuta. L’Hockey Sarzana Gamma Innovation va a prendersi la vittoria a Monza superando così il turno di Ws Europa Cup. I rossoneri sono adesso tra le quattro formazioni finaliste e proveranno dopo i tentativi falliti per un soffio negli anni scorsi di mettere in bacheca il trofeo europeo che andrebbe a arricchire la storia del club sarzanese. La formazione diretta dal tecnico Paolo De Rinaldis è arrivata alla trasferta di Monza con un confortante successo ottenuto nella gara di andata per 8 a 1. La gara si è messa bene grazie al vantaggio di Facundo Ortiz poi i padroni di casa si sono risvegliati chiudendo avanti 2 a 1 la prima frazione di gioco. Ma nella ripresa i sarzanesi non hanno voluto correre rischi ristabilendo l’ordine e allungando il passo in una partita molto corretta. Si giocano sabato sera le altre partite dei quarti di finale: Murches (Portogallo)-Follonica (and 3-3), Braga (Portogallo)- Voltregà (Spagna3-8 andata); Valdagno- Igualada (Spagna 1-2).