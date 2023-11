Hockey Sarzana Gamma Innovation beffata ancora nel finale dal Follonica

Sarzana (La Spezia) 26 novembre 2023 - Un altra partita sprecata nel finale. Per la terza volta consecutiva in una settimana (compreso il turno infrasettimanale) l’Hockey Sarzana Gamma Innovation ha sprecato tutto quello che di buono era riuscita a costruire. Anche contro il Follonica nella sfida del “Vecchio Mercato”. Dopo un avvio tutto in salita, sotto di due reti nei minuti iniziali, i ragazzi del tecnico Paolo De Rinaldis erano riusciti a rimontare portandosi sul vantaggio 6-4 a pochi minuti dalla conclusione poi i maremmani hanno ripreso il pallino del gioco andando clamorosamente a vincere 7 a 6. Altri risultati: Sandrigo-Forte dei Marmi 1-8; Breganze-Giovinazzo 4-5; Vercelli-Bassano 0-4; Monza-Valdagno 3-4; Amatori Wasken Lodi-Trissino 3-3. Classifica: Forte dei Marmi 24 punti; Trissino 21; Follonica 19; Amatori Wasken Lodi 17; Hockey Sarzana Gamma Innovation e Grosseto 16; Valdagno 14; Bassano 12; Sandrigo 10; Montebello 9; Monza 8; Vercelli 4; Breganze e Giovinazzo 3.