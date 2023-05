Hockey Sarzana approda alla semifinale del campionato italiano under 11

Sarana (La Spezia) 27 maggio 2023 - Sorpasso in classifica e semifinale in tasca. L’Hockey Sarzana Gamma Innovation ha battuto la Rotellistica Camaiore nella gara decisiva per il passaggio del turno e così i rossoneri sono approdati alla semifinale del campionato italiano di hockey su pista riservato alla categoria Under 11. Nella partita contro i versiliesi la formazione di Sarzana aveva soltanto un risultato a disposizione per scavalcarli in classifica ed è arrivato nel secondo tempo. Dopo la parità 0 a 0 della prima frazione l’Hockey Sarzana Gamma Innovation ha infatti segnato la doppietta decisiva. La squadra allenata da Jeronimo Garcia giocatore argentino del team che ha appena terminato il campionato di serie A1 ha schierato Lagomarsini, Bissola, Michelucci, Beggi, Boccardi, Lucci, Bologna, Battistini. Sono andati a segno Beggi e Bissola. La Rotellistica Camaiore allenata da Matteo Giorgi si è invece presentata con Zurolo, Pommella, Simonetti, Dalla Tommasina, Valeriani, Nucifero, Fantoni, Sodini, Bechini, Szoreny.