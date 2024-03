Grande festa nel borgo di Castelnuovo Magra: ha finalmente riaperto la bottega

Sarzana (La Spezia) 29 marzo 2024 - Si sono messi insieme per raggiungere l’obiettivo. Finalmente dopo due anni di chiusura la bottega di generi alimentari nel borgo collinare di Castelnuovo Magra ha riaperto i battenti. A gestire l’esercizio commerciale utilissimo per i residenti, soprattutto per la fascia di età più anziana, saranno Rosita Bellocchio e Maria Ida Bibilini che saranno a disposizione della popolazione per garantire la spesa quotidiana evitando così di scendere negli esercizi commerciali nella piana del territorio per gli acquisti quotidiani. Per riaprire l’esercizio chiuso dopo le festività natalizie del 2022 si sono messi insieme i residenti, amici e associazioni raccogliendo i fondi necessari per acquistare le attrezzature e anche l’amministrazione comunale ha svolto un prezioso ruolo di raccordo. Un momento importante per la comunità castelnovese che ha voluto festeggiare l’inizio di una nuova avventura.