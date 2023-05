Gran colpo dell’Hockey Sarzana Gamma Innovation che si rinforza con una stella argentina

Sarzana (La Spezia) 23 maggio 2023 - Il primo colpo di mercato è davvero di quelli che fanno rumore. Joaquin Olmos il giovane argentino appena tesserato dall’Hockey Sarzana Gamma Innovation viene infatti considerato un futuro campionissimo ed era seguito da diverse società in mezza Europa. A soli 19 anni ha tutte le carte in regola per diventare una stella mondiale dell’hockey ed ha scelto per la sua prima esperienza lontana da casa il club rossonero che milita nel campionato di serie A1 ed è ormai considerato una solida realtà nel panorama nazionale e conosciuto anche a livello europeo grazie alle partecipazioni alle varie competizioni, ultima di questa stagione alla Champions League. Joaquin Olmos argentino di San Juan, 19 anni, ha conquistato il titolo di campione del mondo alla recente competizione disputata nel suo Paese ed è stato premiato anche come miglior giocatore. Arriva dal Banco Hispano e tra qualche settimana sarà a Sarzana per conoscere il presidente Maurizio Corona e il tecnico Paolo De Rinaldis poi affrontare dopo l’estate la preparazione in vista del campionato di serie A1. La squadra ha disputato un buon torneo fermandosi al primo turno dei play off e su queste basi, inserendo il talento Olmos, può sperare di togliersi altre belle soddisfazioni.