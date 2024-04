Gli studenti dell’Erasmus fanno visita al Canale Lunense

Sarzana (La Spezia) 25 aprile 2024 - Tre gruppi di studenti provenienti da Turchia, Spagna e Grecia accompagnati dai ragazzi dell’istituto Isa De Andrè di Santo Stefano Magra hanno visitato il consorzio di irrigazione e bonifica del Canale Lunense nell’ambito del Progetto Erasmus, dal titolo ‘Save the Planet’. La camminata, di circa cinque chilometri, ha attraversato una parte del suggestivo percorso della pista ciclopedonale e, per un lungo tratto, ha portato la comitiva ad ammirare il fiume Magra, un viaggio alla scoperta sia delle moderne strutture irrigue, sia delle opere idrauliche di un passato glorioso. L'obiettivo della visita quello di sensibilizzare i giovani sulle sfide ambientali e promuovere una cultura del rispetto per l'ambiente ha consentito al Consorzio Canale Lunense la condivisione, insieme agli studenti del Progetto Erasmus Save the Planet in particolare l’uso consapevole della risorsa acqua in tempo di crisi idrica.