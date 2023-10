Gli studenti del “Parentucelli Arzelà” alla scoperta dei segreti del Vermentino

Sarzana (La Spezia) 30 ottobre 2023 - E’ stata una visita didattica davvero molto interessante quella che ha visto protagonisti gli studenti dell’istituto agrario “Parentucelli Arzelà” di Sarzana che per approfondire le materie didattiche affrontate in aula sono stati ospiti dell’azienda agricola e vinicola Giacomelli di Castelnuovo Magra diretta da Roberto Petacchi. Gli studenti della quinta classe sono sati accompagnati dai docenti Massimo Caleo e Massimo Oricchio. Durante la lezione i ragazzi dell’istituto sarzanese diretto da Generoso Cardinale hanno appreso le caratteristiche della coltivazione di uva autoctone e i principi dell’agricoltura biologica, la produzione con concimazione sostenibile e il ritorno alle lavorazioni tradizionali, le nuove tecnologie di filtraggio e la conquista di mercati nazionali e internazionali. La scuola sarzanese da anni abbina la didattica in aula alla pratica ed è spesso gradita ospite delle aziende agricole di qualità del territorio della Val di Magra e provinciale.