Festa non basta all'Hockey Sarzana per conquistare la Spagna

Sarzana (La Spezia) 14 Aprile 2023 - Niente punti in Europa. Neppure all’ultimo tentativo l’Hockey Sarzana Gamma Innovation è riuscito a centrare il primo risultato utile nella Champions League, la più importante manifestazione europea. Nella gara che ha chiuso il girone i rossoneri sono stati battuti 4 a 2 in Spagna, sulla pista del Noia. Entrambe le formazioni erano ormai eliminate dal discorso qualificazione ma la partita è stata comunque bella e molto corretta. Per l’occasione il tecnico Paolo De Rinaldis ha concesso spazio a tutta la rosa che si è presentata in Spagna senza il suo capitano Davide Borsi che sarà comunque pronto alla sfida di domenica a Trissino. Protagonista della sfida Sergio Festa autore della doppietta. A proposito della squadra veneta. I ragazzi allenati da Alessandro Bertolucci hanno battuto il Porto e si sono qualificati al primo posto del raggruppamento di Coppa confermandosi una formazione davvero fortissima. Il Trissino ha chiuso in vetta anche il campionato di serie A1 che completa domenica la stagione regolare prima dei play off.