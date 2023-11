Fermato per una dose di hashish ne aveva nascosti a casa quasi 2.6 chili

Sarzana (La Spezia) 17 novmbre 2023 - I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Sarzana hanno arrestato un marocchino classe 1998 trovato in possesso di oltre 2.6 chilogrammi di hashish. L’azione è scattata a Arcola dopo che i militari lo hanno visto cedere una dose a una ragazza del posto. Una volta perquisito i carabinieri hanno voluto approfondire la questione andando all’abitazione del giovane trovando 2,6 kg di hashish, 30 grammi di cocaina e oltre 300 euro in banconote di diverso taglio che si ritiene possano essere provento dell’attività di spaccio. L’uomo dopo le formalità di rito eseguite in caserma a Sarzana è stato trasferito al carcere spezzino di Villa Andreino a Spezia in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto in Tribunale. L’operazione rientrava nell’ambito di un servizio di controllo del territorio predisposta dal capitano della compagnia Luca Panfilo anche per contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti che nelle ultime settimane ha portato all’arresto di diverse persone, alcune delle quali incensurate.