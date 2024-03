Elezioni a Castelnuovo Magra: Katia Cecchinelli candidata del centro sinistra

Sarzana (La Spezia) 23 marzo 2024 - La tentazione di correre per il terzo mandato, sarebbe stato il primo caso in Val di Magra visto il recente via libera del ministero, per qualche settimana è stata forte. Anche il Partito Democratico lo aveva spinto a proseguire ma Daniele Montebello alla fine ha detto no. A giugno lascerà dopo 10 il ruolo di sindaco di Castelnuovo Magra e il centro sinistra punterà su Katia Cecchinelli da due mandati assessore alla pubblica istruzione. Un nome che da tempo era indicato nel segno della continuità ma che ha già provocato una clamorosa spaccatura all’interno dell’attuale maggioranza. Infatti si è dimesso da assessore Gherardo Ambrosini, rimasto comunque come consigliere, che dopo aver chiesto inutilmente le primarie di coalizione ha deciso di intraprendere la strada della candidatura in una lista civica e sarà dunque avversario dell’ormai ex collega di giunta con la quale ha condiviso il lavoro per quasi dieci anni.