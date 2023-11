Droga nascosta nel furgone: arrestato dai carabinieri un trentenne

Sarzana (La Spezia) 11 novembre 2023 - E’ già comparso davanti al giudice in tribunale a Spezia il 34 enne albanese residente a Spezia arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile dei carabinieri di Sarzana. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, era stato fermato ai Prati di Vezzano durante un controllo predisposto dal capitano della compagnia di Sarzana nell’ambito del monioraggio del territorio con particolare attenzione al mercato degli stupefacenti che nelle ultime settimane sta registrando un notevole impegno da parte delle forze dell’ordine. All’interno del suo furgone sono stati rinvenuti 36 grammi di cocaina suddivisi in quattro involucri già pronti per lo spaccio, un bilancino di precisione, materiale vario da taglio e per il confezionamento dello stupefacente e 300 euro in contanti. La droga è stata posta sotto sequestro dai militari mentre l’uomo dopo le formalità di rito eseguite in caserma ha trascorso la notte ai domiciliari per presentarsi in Tribunale a Spezia. Il giudice ha convalidato l’arresto operato dai carabinieri per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.