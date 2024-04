Doveva scontare la pena detentiva ma era in giro a Sarzana: arrestato dalla polizia

Sarzana (La Spezia) 17 aprile 2024 - Gli agenti del commissariato di polizia di Sarzana hanno arrestato per i reati di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale un uomo di 37 anni di origine nordafricana, già conosciuto alle forze dell’ordine, che stava importunando con offese e minacce i passanti che spaventati hanno chiesto aiuto. Una volta intervenuti i poliziotti della volante hanno faticato non poco a condurlo in commissariato distante poche centinaia di metri per procedere all’identificazione. Ma anche negli uffici l’atteggiamento è rimasto minaccioso e aggressivo sferrando pugni e calci agli agenti riuscendo anche a colpire un operatore alla gamba. E’ stato così arrestato e condotto in carcere. Stessa sorte per uno straniero sul quale pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Genova. L’uomo è stato rintracciato in città dagli agenti della squadra anticrimine e quindi associato alla casa circondariale di Spezia per scontare la pena.