Dopo due successi l'Hockey Sarzana si ferma contro il Bassano

Sarzana (La Spezi) 2 giugno 2023 - Due vittorie e una sconfitta per l’Hockey Sarzana Gamma Innovation che per proseguire la corsa alle finali scudetto della categoria Under 13 dovrà necessariamente regalarsi un grande sabato mattina nella sfida decisva contro il Breganze. La società sarzanese dopo essersi laureata domenica scorsa campione d’Italia nella categoria Under 11 ci riprova con i ragazzini della categoria Under 13 impegnati nelle fnalissime di Follonica. La formazione allenata da Matteo Pistelli, giocatore che milita nella seconda squadra del club che milita nel campionato di serie A2, dopo le due vittorie consecutive ottenute contro Amatori Waken Lodi 7 a 0 grazie alla quaterna di Tonelli, doppietta di Fabbi e guizzo di Federico Lagomarsini e nella seconda sfida sul Trissino con il punteggio di 4 a 2 con le reti messe a segno da Traina, Federico Lagomarsini e doppietta di Tonelli è arrivata la sconfitta 4 a 1 contro il Roller Bassano. L'unica rete sarzanese è stata realizzata da Tonelli.