Divertimento e inclusione nel fine settimana dedicato ai ragazzi

Sarzana (La Spezia) 29 settembre 2023 - Un sabato pomeriggio interamente dedicato ai ragazzi grazie alle iniziative organizzate dai Comuni di Castelnuovo Magra e Luni in collaborazione con tante società sportive. Si gioca nel segno della solidarietà e dell’amicizia al centro sportivo di via Aglione nella manifestazione organizzata dall’associazione “Insieme” che si occupa del supporto alla disabilità dei ragazzi e del sostegno alle loro famiglie in collaborazione con il Comune di Castelnuovo Magra. L’appuntamento è in programma dalle 14.30 alle 18.30 ed è rivolta ai ragazzi dai 4 ai 14 anni che potranno divertirsi e praticare diverse discipline sportive grazie alla partecipazione di atleti e istruttori di diverse società del territorio che praticano ginnastica ritmica, calcio, karate, arti marziali, basket, volley, padel, scherma e tiro con l’arco. Pomeriggio di sport anche nella frazione di Luni Mare con i tecnici e atleti di tante discipline che aspettano i ragazzi nella piazzetta e nel giardino della scuola dell’infanzia.