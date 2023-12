Sarzana, la Ztl cambia orario per le feste: accesso libero solo dalle 8 alle 14

Sarzana, 9 dicembre 2023 – Un nuovo cambio di orario nella zona a traffico limitato nel centro storico di Sarzana. Gli accessi dai varchi telematici di piazza San Giorgio, Porta Romana e via Castruccio angolo via San Francesco fino al prossimo 7 gennaio saranno liberi a tutti dalle 8 alle 14 ma soltanto ai residenti e titolari dell’apposito pass nelle ore successive fino al mattino. E’ stata momentaneamente esclusa, come già annunciato dal comando della polizia municipale, la finestra libera dalle 19 alle 21.30 per ragioni di sicurezza viste le diverse manifestazioni che si svolgono nel centro storico e che portano quindi tantissimi passeggiatori oltre a quelli presenti per lo shopping natalizio. Ma dal 7 gennaio al 31 marzo si potrà nuovamente entrare nella Ztl anche senza permesso nella fascia oraria dalle 19 alle 21.30.