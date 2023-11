Zona traffico limitato a Sarzana: è scattato l’orario invernale. I varchi sono aperti anche la sera

Sarzana, 2 novembre 2023 – Attenzione agli orari per l’accesso alla zona a traffico limitato del centro storico cittadino. E’ scattato infatti il nuovo calendario della Ztl previsto dal comando della polizia municipale anche se, tra un mese, verrà nuovamente introdotto il "vecchio" orario per poi cambiare nuovamente una volta terminate le festività natalizie. Per fortuna da qualche mese l’orientamento nella zona soggetta alla limitazione del traffico viene comunque indicata dal display elettronico che a seconda del colore, verde oppure rosso, aiuta gli automobilisti a evitare di incorrere nelle pesanti sanzioni. Dal 1 novembre è dunque entrato in funzione l’orario invernale che consentirà anche l’accesso serale dai varchi di piazza San Giorgio, porta Romana e via San Francesco ma soltanto nella fascia dalle 19 alle 21.30.

Una soluzione, questa, sperimentata dall’amministrazione anche per andare incontro alle attività commerciali, in particolare quelle della ristorazione, e consentire così l’acquisto da asporto oppure cene veloci. La finestra però verrà nuovamente chiusa a dicembre e in questo caso la motivazione è determinata da motivi di sicurezza per consentire il via vai pre-natalizio e lo svolgimento di iniziative e attività nelle vie del centro cittadino senza il disagio del transito dei mezzi oltre a quelli comunque autorizzati. I varchi collegati con il comando della polizia municipale sono aperti a tutti, anche ai non residenti e quindi non possessori del pass autorizzativo, dalle 8 alle 14 e dalle 19 alle 21.30. Semaforo rosso di divieto, ai mezzi ovviamente non autorizzati, dalle 21 alle 8. Una ulteriore modifica scatterà dunque dal prossimo 8 dicembre e durerà fino al 6 gennaio con la sospensione della fascia libera per tutti alle 19 alle 21.30 che riprenderà regolarmente dal 6 gennaio al 31 marzo. Una nuova rivisitazione degli accessi poi arriverà come consueto nel corso del periodo estivo.

