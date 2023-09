Volontariato, il Comune ringrazia i suoi nonni vigili

Il loro tempo libero hanno deciso di dedicarlo all’aiuto. I ’Nonni Vigili’ rappresentano una forza preziosa per il Comune di Sarzana che ha voluto ringraziarli all’inizio della stagione scolastica proprio per l’impegno che decine di volontari presteranno davanti ai plessi cittadini e sui pullmini. Saranno presenti insieme agli agenti della polizia municipale per aiutare e tutelare la sicurezza dei ragazzi. La sindaca Cristina Ponzanelli, l’assessore Stefano Torri e la presidente del consiglio comunale Raffaella Plicanti li hanno così invitati a palazzo civico per ringraziarli del prezioso servizio che andranno a svolgere e per il senso di responsabilità. I nonni vigili, coordinati da Franco Montepagani, sono Massimo Vannuccini, Francesco Demarco, Danilo Lombardi, Giuseppe Simone, Carlo Franceschini, Daniele Pili, Bernardino Carta, Ivano Carbone, Claudio Brunelli, Massimo Ferrari, Stefano Maffei, Fabrizio Lodovici, Giovanni Di Maso, Fabio Teppati, Marco Ravecca, Enrico Guastini, Alessandro Angelotti, Giovanni Vivarelli, Carlo Arfanotti, Pier Luigi Benacci, Giovanni Bologna, Antonio Arfanotti, Giuseppe Nunzio. Accompagnatrici scuolabus: Donatella Turini (coordinatrice), Roberta Brunetti, Maurizia Ferrari, Renata Baudone, Nicla Vignola, Simona Darjan, Barbara Dalle Lucche, Stefania Vacchino, Mirella Cabano, Emanuela Tognoni.