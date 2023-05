"Vogliamo la Ztl in via Vissano"

I lavori di consolidamento in via Vissano stanno per finire, ma non i disagi per gli abitanti che da tempo chiedono l’istituzione di una Ztl. La proposta era stata fatta anni fa, supportata da una raccolta di firme: ora i richiedenti vorrebbero sapere se sarà nuovamente presa in considerazione alla luce della conclusione delle opere. In realtà l’apertura ufficiale della strada, precisano, non è ancora avvenuta, anche se appare percorribile. Per questo vorrebbero un incontro con l’amministrazione comunale, per capire quale sarà il futuro della via: sarà di libero accesso a tutti o potrà essere riservata ai residenti? In questo momento la strada è nuovamente transitata da pedoni e ciclisti, ma all’avvicinarsi del periodo estivo si potrà contare ancora sulla stessa garanzia? Il traffico si farà intenso su Via Vissano e anche su via Ressora, verso Lerici e Spezia. I residenti temono per il carico di traffico che andrà ad intasare le strade, ritenute inadatte ad essere percorse da troppi mezzi e come tali da riservare solo a chi ci vive.