Vittoria sofferta ma meritata per lo Spezia Women. Le aquilotte danno così la scalata alla classifica

Asd Spezia Women

3

Lesmo Brianza

0

ASD SPEZIA WOMEN: Sensi, Pozzi, Lehmann, Monetini, Duce (82’ Fuggle), Manea (58’ Ciccarelli), Dezotti, Lo Vecchio (74’ Dehima), Buono, Codecà (84’ Lombardo), Parodi (84’ Del Freo). All. Salterio

LESMO: Colombo, Vicini, Randazzo (76’ Dell’Oro), Seveso, Galbusera, Dadati (76’ Piovani), Ferraro, Castelli, Mariani (76’ Butto), Ostini (64’ Tagliabue), Gatti. All. Ruggeri

Arbitro: Iacopetti di Pistoia.

Reti: 23’, 74’ Codecà, 65’ Parodi

CASTELNUOVO MAGRA - Vittoria sofferta, ma meritata per lo Spezia Women che alla lunga fa valere il maggior tasso tecnico, aggiudicandosi il match contro il Lesmo. La buona notizia arriva da Moncalieri dove le piemontesi non superano le Azalee. Per le aquilotte significa quindi sorpasso in classifica con una partita in meno disputata. Tornando alla cronaca le ragazze di Salterio hanno ottenuto un bel risultato al termine di una partita ben giocata dalle avversarie che hanno subito spaventano con un palo colpito dalla Mariani. Nonostante un brutto primo tempo, come sottolineato dal tecnico delle bianconere, la solita Codecà ha realizza il gol del vantaggio. Poi nella ripresa le locali sono apparse più sciolte e la coppia gol Codecà-Parodi ha chiuso la pratica. Domenica prossima appuntamento a Solbiate contro le Azalee. Risultati della 9° giornata del campionato di Serie C femminile: Tharros-Meda 2-2, Ivrea-Formello 4-1, Moncalieri-Azalee 0-0, Monterosso- Baiardo 1-4, Pro Sesto- Bulè 5-0 e Torres- Sedriano 2-2. Riposava: Pietrasanta. Classifica; Spezia Women 24, Monalieri 23, Meda e Pro Sesto 19, Azalee 15, Tharros 14, Ivrea 13, Lesmo e Baiardo 12, Monterosso 9, Bulè e Sedriano 7, Torres 4, Formello 1 e Pietrasanta 0.

Ilaria Gallione