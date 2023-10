Visita a sorpresa di Padre Luis per i 20 anni della Confraternita

In occasione della ricorrenza dei 20 anni di servizio alla comunità di Luni da parte dei parroci della Fraternità Missionaria di Maria, è tornato a salutare la congregazione anche Luis Carlos de Leon. E’ stato il primo sacerdote ad arrivare 20 anni fa a Ortonovo paese e oggi è il responsabile generale dell’ordine religioso nella casa madre in Guatemala. Per ricordare il cammino di questi anni e tutti i sacerdoti che si sono alternati nella gestione del Santuario del Mirteto di Ortonovo paese, è stata organizzata una cerimonia alla quale ha presenziato, a nome della comunità lunense, il sindaco Alessandro Silvestri che ha portato i saluti e i ringraziamenti ricordando il forte legame con tutto il paese e non soltanto con i parrocchiani. La presenza a sorpresa di padre Luis Carlos de Leon, che ha poi presenziato alla Santa Messa, è stata particolarmente gradita dai religiosi e dai fedeli che lo hanno salutato con grande affetto e riconoscenza.