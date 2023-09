Violenta litigata in piazza Martiri della Libertà a Sarzana

Una nuova notte agitata in piazza Martiri della Libertà a Sarzana. Dopo i "lanci" di uova dai balconi della scorsa settimana questa volta a far affacciare alle finestre i residenti è stata una violenta litigata tra extracomunitari che, probabilmente accesi da una buona dose di alcol, si sono affrontati con le maniere forti passando in fretta dalle grida e minacce alle vie di fatto. Visto l’orario tardo in giro non c’erano tante persone ma i passanti hanno comunque velocemente cambiato rotta per non essere coinvolti nel pericolosoparapiglia. A mettere freno alla contesa ci hanno pensato le forze dell’ordine allertate dagli abitanti dei palazzi intorno alla piazza. Una situazione però non certo eccezionale in una zona centralissima della città ma diventata teatro di grande tensione.