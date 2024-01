Viaggio nell’Odissea. Paolo Bertini racconta la lunga notte di Alcinoo

Due appuntamenti culturali a Santo Stefano Magra. Venerdì alle 17.30 al centro sociale Ruffini (in via Vecchia del Piano, adiacente la tensostruttura) incontro sul libro di Paolo Bertini “La lunga notte di Alcinoo”. Paolo Bertini ha sempre vissuto alla Spezia, dove da quarant’anni insegna in scuole di tipo vario. E’ autore di studi in cui il mondo antico fa la parte del leone. L’autore ci accompagna in “puntate” che sono i capitoli del libro, per tutta l’Odissea, privilegiando gli episodi dal libro quinto al decimo, in pratica la narrazione di Odisseo stesso, quella che identifica il narratore e il personaggio come unica verità possibile, per scoprire equivoci ormai inveterati, e nuove “parentele” mai ipotizzate; ma soprattutto per rivendicare l’eccezionalità di Odisseo (e dell’Omero dell’Odissea) nella sua normalità, nel suo essere uomo che deve risolvere situazioni non certo cercate. Venerdì 9 febbraio, invece, alle ore 15.30 sempre nel centro sociale Ruffini, incontro con il filosofo di fama nazionale Nicola Donti sul tema ”La leggerezza – Ci vogliono ali di farfalla per sostenere il peso del mondo”.