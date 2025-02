Viabilità, attenti alle modifiche

Lavori al crocevia di Bottagna: è stata posizionata da ieri la segnaletica verticale sull’incrocio della frazione vezzanese per la realizzazione della rotatoria che si pone l’obiettivo di risolvere tutti i problemi della viabilità in quel tratto, ma soprattutto garantire la sicurezza. Oggi toccherà alla segnaletica orizzontale e sarà montata la rotatoria provvisoria, costituita da una parte fissa sormontabile di circa 1,5 metri di diametro in gomma e verrà sistemato anche lo spartitraffico, anch’esso in gomma.

Inoltre Anas ha emesso l’ordinanza per il traffico: nella tratta di Buonviaggio. dal km 5+150 al km 5+250 sarà vietato il sorpasso, limite di velocità 30 km orari, divieto di sosta e restringimento della carreggiata fino alle 19 del 17 aprile. Invece dal km 5+050 al km 5+180, da ieri è prescritto il divieto di transito per tutti i veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate, fino alle 18 del 17 aprile. In caso di traffico intenso, la ditta costruttrice renderà disponibili dei movieri.

Ricordiamo che l’infrastruttura definitiva sarà di 9,5 metri di diametro, contornata da marciapiedi, con cordoli in pietra e un palo centrale di illuminazione. Quattro le fasi di realizzazione, il cronoprogramma da 80 a massimo 90 giorni di cantiere e 310mila euro di investimento.