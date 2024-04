Il disastro di via Vissano: "Promesse e ordinanze Ma i lavori mai eseguiti"

Arcola (La Spezia), 26 aprile 2024 – Una storia che non vede la fine quella di via Vissano a Ressora. Una via di collegamento dalla collina al piano che più volte è stata chiusa, nel 2016 per una frana, e poi a tratti successivamente costringendo gli abitanti a giri tortuosi per scendere a valle. Una situazione nota a tutti e che adesso preoccupa per la sua pericolosità. Se prima infatti le lamentale erano dirette al disagio di dover fare centinaia di metri in più per raggiungere la valle, adesso spaventano le condizioni in cui è ridotta la via. Una strada impraticabile, così la definiscono gli abitanti che hanno scritto una lettera al Comune di Arcola per richiedere lavori urgenti.

Ma questi lavori nonostante le ordinanze emanate, ben due nel mese di aprile, non sono stati eseguiti. Una prima ordinanza infatti è relativa al 3 aprile, giorno in cui dovevano iniziare i lavori di asfaltatura, ma non sono stati fatti, la seconda ordinanza è stata emanata per il periodo dall’8 al 12, anche in questo caso, nessun cantiere. Le poche opere realizzate, sono state eseguite a tratti, o a mezza carreggiata, lasciando buche che ormai sono voragini nel resto della strada. Ci fu anche un gesto di ribellione da parte degli abitanti che spostarono una transenna, lasciata a chiusura di accesso alla strada per troppo tempo, senza che ne conseguisse una sistemazione, per accorciare i tempi di discesa, a soli 200 metri da Ressora, invece di fare il giro della collina.

Adesso ci sono le buche nella strada per le quali i residenti chiedono un intervento urgente: "I mezzi sono costretti a zigzagare per evitare le buche ma nelle ore notturne diventa difficile soprattutto per moto e scooter che con l’arrivo della bella stagione sono in aumento. Sarebbe bene riuscire a porre in sicurezza la strada prima di eventuali incidenti". E’ l’appello di quanti hanno avuto con l’amministrazione più di un incontro, anche se la situazione è nota da tempo: "Nell’incontro avvenuto alla fine di dicembre con la sindaca Monica Paganini, il comandante dei vigili urbani e l’assessore ai lavori pubblici ci era stato promesso che il 3 di aprile sarebbero iniziati i lavori di rifacimento del manto stradale con tanto di ordinanza. Il 3 aprile non si è presentato nessuno. Altra ordinanza per rifacimento manto stradale dal 8 al 12 ma anche questa volta non si è presentato nessuno.

In un altro incontro con l’ufficio tecnico a metà marzo ci era stato detto che almeno sarebbero state tamponate le buche più pericolose e probabile apertura con semaforo della parte finale di via Vissano, chiusa dalla frana del 2016 e mai riaperta, con lavori quasi ultimati nella prima parte e terminati nella seconda, ma ancora una vana promessa. Non vogliamo più vivere nel costante pericolo ogni volta che usciamo di casa".