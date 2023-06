Via Navonella, Legambiente in campo per la salvaguardia dell’area

Il progetto andrebbe a rilanciare l’offerta sportiva e non soltanto cittadina ma anche a rivoluzionare la vocazione ancora ’green’ della zona di via Navonella. La costruzione da parte di un privato di campi da tennis, padel e area hospitality nell’area agricola alle porte della città è ancora sospeso e sarà uno dei temi che dovrà affrontare la nuova amministrazione. A ricordare l’impegno è Legambiente Valdimagra scesa in campo per la salvaguardia dell’oasi agricola di via Navonella. "Si ripropone con forza – spiegano il vicepresidente di Legambiente Liguria Stefano Sarti e Alessandro Poletti, presidente del circolo Valdimagra – il problema della variante al Prg per rendere edificabile la zona nel quartiere di Sarzanello. Anche in questo si vedono similitudini con Marinella, dove il degrado è funzionale alla proposizione di progetti impattanti, più difficili da far passare con una tenuta agricola bella ed efficiente. Ci chiediamo dove sia finito il promesso Puc a impatto di consumo di suolo zero e quale sia la discontinuità di questa amministrazione con le precedenti che hanno portato avanti a suon di varianti un piano vecchio di 25 anni. Navonella è una zona verde, con poche abitazioni, fino a oggi tutelata dalla sua vocazione agricola, con un reticolo idrografico importante che afferisce ad aree protette come il fiume e i Bozi: insomma ci sono valori naturalistici e paesistici che non possono essere ignorati". Il Comune ha incontrato qualche mese fa (prima delle elezioni) i rappresentanti della Consulta di Sarzanello, che nell’occasione non hanno assunto una posizione favorevole ma neppure contraria al progetto rimanendo in attesa di sviluppi e qualche abitante che ha sollevato perplessità sull’investimento .