Via libera all’antenna di Sarciara. L’altezza però deve essere ridotta

Via libera all’antenna in via Borrotzu a Sarciara, parere positivo all’impianto per il potenziamento della ricezione telefonica, la conferenza dei servizi ha dato l’ok. Ma, non sarà di 30 metri come era stato richiesto dalle società Opnet e Cellnex. Infatti l’iter per l’installazione non è stato così facile e durato più di un anno: in prima battuta l’impatto visivo che avrebbe comportato il pennone svettante nel quartiere è stato immediatamente considerato inadeguato dall’amministrazione comunale di Vezzano che ha espresso il dissenso alla posa dell’antenna. Il Comune di Vezzano, visionata la proposta nel dettaglio, ha avanzato la richiesta di abbassare il pilone e di mettere in atto la modifica altrimenti sarebbe stato un nulla di fatto. Modifica che, arrivato di conseguenza anche il parere negativo della Soprintendenza in linea con il Comune, è stata accordata per sei metri dalle compagnie telefoniche. Nel progetto il pennone è stato quindi ridimensionato e ridotto da 30 metri a 24 metri per non interferire con il paesaggio e non ostacolare visivamente il panorama verso il centro storico di Vezzano dalla visuale esercitata dalla strada e dalle aree pubbliche di Sarciara. Non solo, il Comune aveva proposto che il pennone venisse anche tinteggiato, per non erigersi tristemente grigio, in un quartiere che ha fatto del colore una sua caratteristica tanto da essere denominato da alcuni un quartiere ‘Presepe’. Gli uffici tecnici comunali avevano richiesto con precisione: "Un colore che riprenda le gradazioni del celeste del cielo e che comunque sia meno impattante dalle visuali pubbliche", inoltre la piantumazione di siepi per la mitigazione della recinzione a terra. La nuova antenna sarà quindi posizionata adeguandosi alle indicazioni formulate dall’amministrazione comunale, che quindi ha espresso in ultimo il proprio parere favorevole, ma confermando di rimanere sempre vigile.

Un controllo costante affinché vengano realizzate le opere di mitigazione proposte come ha dichiarato l’assessore Sabrina Flotta sabato scorso in una riunione con il quartiere di Sarciara avvenuta al centro sociale. Il Comune starà in guardia: "Mi sono impegnata – ha detto Flotta – una volta realizzata l’antenna a far effettuare da Arpal dei rilevamenti delle emissioni elettromagnetiche per verificare se corrispondono a quanto dichiarato in progetto se ciò non dovesse accadere, prenderemo provvedimenti nei confronti della società"

Cristina Guala