Vezzano tra i borghi più belli d’Italia: il Movimento cinque stelle vezzanese ha presentato la mozione per la richiesta di ammissione del centro storico tra i "Borghi più Belli d’Italia". Vezzano Ligure del resto ha una ricca storia millenaria, con le sue suggestive architetture medievali rinascimentali e le bellezze naturali circostanti, rappresenta un vero e proprio gioiello della Provincia della Spezia e della Regione Liguria. Basta citare le chiese, la Pieve di San Prospero in località Corongiola, tutte le architetture civili come Palazzo Giustiniani, l’antico castello del borgo risalente al X secolo, la Torre: "La comunità di Vezzano – spiega il portavoce del Movimento Tiziano Pucci – può annoverare Antonio Giangrandi come decimo costruttore italiano nella produzione di fisarmoniche dal 1865 al 1915. a Vezzano Inferiore fu fondato nel 1889 il primo corpo musicale che assunse la prima denominazione di ’Filarmonica del Basso Vezzano’ e quindi corpo musicale Giuseppe Verdi. Nel 1891 fu invece costituito un gruppo musicale nell’altra zona di Vezzano Superiore, la Pietro Mascagni. Le due orchestre proseguirono separate la loro storia fino al 29 luglio del 1945 quando, di comune accordo, fu costituito all’attuale Corpo Musicale". E ancora il Movimento cinque stelle cita la Sagra dell’Uva entrata a far parte degli eventi Liguri Doc per la storicità e l’autenticità, la cucina tradizionale con la torta di riso dolce tradizionalmente preparata il 15 di agosto per Santa Maria, la recente De.Co, denominazione comunale di origine di altri due piatti tipici: la fugaza doza e i panzaroti vezzanesi. L’inserimento del centro storico di Vezzano tra i ’Borghi più Belli d’Italia’ potrebbe costituire un’opportunità straordinaria per promuovere il territorio, attirare turisti e sostenere lo sviluppo economico e sociale della comunità locale.