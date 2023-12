"Vezzano rinnova la convenzione con Auser: assistenza a domicilio e attività di buon vicinato"

Il Comune di Vezzano ha rinnovato fino al 2025 la convenzione con l’associazione Auser, i cui volontari si impegnano a favore della popolazione soprattutto più debole. Si occuperanno di attività di buon vicinato attraverso assistenza a domicilio di anziani, disabili e persone in difficoltà, piccole manutenzioni, pulizia e vigilanza del verde pubblico, prevenzione davanti alle scuole, accompagnamento sugli scuolabus, supporto alla vigilanza e aiuto nelle attività ausiliarie nei plessi scolastici, supporto a famiglie in difficoltà con minori. promozione culturale e creazione di eventi in favore di bambini in età scolare alla biblioteca, corsi di teatro.