Verso le amministrative In città i big dei 5 Stelle Arrivano Conte e Fico

Il Movimento cala le sue stelle. Venerdì a mezzogiorno arriverà a Sarzana l’ex presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte, presidente del Movimento Cinque Stelle, per portare il suo sostegno a Federica Giorgi candidata alle prossime amministrative che si svolgeranno a Sarzana il 14 e 15 maggio. La campagna elettorale del gruppo, che è sostenuto nella corsa anche dalla lista civica "Sinistra per Sarzana" sale di tono e dopo Giuseppe Conte sarà la volta di un altro big del Movimento. E’ atteso infatti mercoledì 10 maggio Roberto Fico ex presidente della Camera con orario e location ancora da definire. Insomma dopo i colpi dei giorni scorsi che hanno visto arrivare il ministro Antonio Tajani e Elly Schlein segretario del Partito Democratico nelle prossime due settimane che precedono l’atteso responso elettorale si intensificheranno gli appuntamenti.

Già fissato anche quello con Anna Maria Bernini domani, martedì, al Loggiato di Gemmi. Il ministro dell’Università incontrerà la candidata sindaca uscente Cristina Ponzanelli per fare il punto sulla prossima destinazione formativa dell’ex scuola XXI Luglio con l’idea di aprire una sede universitaria nell’ottica della riqualificazione dello storico edificio cittadino. L’incontro, inizialmente previsto per le 12.30 è stato posticipato per impegni del ministro. Sempre da domani, martedì, riprendono gli appuntamenti al bar promossi dalla candidata di centrodestra con i sarzanesi. Cristina Ponzanelli sarà al bar Penelope di via Bertoloni alle 9.30 e mercoledì sempre alla stessa ora al Principe di viale della Pace. Nel pomeriggio alle 15 invece "trasferta" a Marinella alla trattoria La Fattoria nella piazza della Libertà nel borgo della frazione marinara. Infine domenica alle 12.30 è previsto il pranzo organizzato nell’area verde del quartiere cittadino di San Lazzaro. In questo caso per organizzare l’iniziativa è prevista la prenotazione al numero 331-7544018.

Sempre domenica il candidato di centrosinistra Renzo Guccinelli organizza un incontro in piazza Luni dalle 19 alle 20.30 con i componenti delle liste a sostegno e magari qualche sorpresa dell’ultim’ora. In campo anche il candidato Matteo Bellegoni del Partito Comunista Italiano. Oggi in occasione della festa dei lavoratori appuntamento con il pranzo organizzato al centro sociale di Battifollo mentre domani riprende il viaggio nei quartieri cittadini. Bellegoni alle 18.30 sarà al centro sociale di Bradia e mercoledì dalle 17 a Boettola.

Massimo Merluzzi