Venuti al mondo per i sogni Il Porto al Vecchio Mercato

Una notte da campioni che riunisce la città. Stasera alle 21 ci sarà il tutto esaurito alla pista del Vecchio Mercato per la supersfida europea contro il Porto e anche se il divario tecnico appare netto sognare un colpo mancino e uno sgambetto costa meno di pochi centesimi. Gli ospiti arrivati dal Portogallo non troveranno stasera la stessa area hospitality messa a disposizione dei sarzanesi nella partita di andata nel monumentale impianto sportivo che è tra i migliori al mondo e neppure la palestra per il riscaldamento prepartita oppure la sala stampa per le interviste. Ma la bellezza dell’hockey alla fine è anche questa, perchè per una sera le distanze sociali si annullano e il budget economico non conta. E così può capitare che una squadra che nella sua storia ha vinto 24 campionati nazionali, 18 Coppe del Portogallo, 23 Supercoppe portoghesi e 2 Elite Cup, 2 Euroleghe, 2 Coppe delle Coppe, 2 Coppa Cers, 1 Coppa Continentale e 1 Coppa Intercontinentale, tanto per dire qualcosa, arrivi al ’PalaTerzi’ di Sarzana. Un ex mercato ortofrutticolo convertito all’hockey e teatro di una delle partite più importanti dello sport cittadino. Forse la più importante insieme a quella già disputata contro il Barcellona. La Champion’s League era un sogno per Sarzana e per il ’visionario’ presidente Maurizio Corona che 30 anni fa riprendendo la guida della società puntava alla serie A1. Per le condizioni del club in quel tempo un pò come parlare di vacanze su Marte oppure Giove. Invece non solo la massima serie è arrivata ma da 14 anni la squadra riesce a salvarsi e dare noia alle grandi.

Stasera è un traguardo in più anche per la città e i suoi amministratori che per anni hanno atteso di dare una casa all’Hockey Sarzana senza trovarla e adesso ospitano il Porto in una struttura con un bagno chimico a disposizione del pubblico. I lavori all’interno partiranno nei prossimi mesi anche se qualche spazio in più, uno spogliatoio e servizi igienici non trasformeranno una zucca in una carrozza. Ma sempre meglio di niente e di una stufetta elettrica per riscaldare lo stanzino degli arbitri. Notte di sogni e di Coppe di Campioni anche se il viaggio nell’Europa che conta per questo giro sta per finire. Con tre sconfitte all’attivo la classifica rossonera è in deficit ma stasera giocherà Sarzana insieme ai ragazzi di Paolo De Rinaldis. Poi una trasferta in Spagna quindi a tutta forza contro il Trissino. Siuuuu Sarzana.

Massimo Merluzzi