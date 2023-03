Via Castruccio: troppi furbetti. Spostato il varco Ztl

Il varco

Sarzana, 5 marzo 2023 - Il varco è stato spostato per evitare le manovre dei furbetti che, soprattutto la sera, si avventuravano contromano in automobile e sui motocicli nel centro storco cittadino pur senza averne titolo eludendo così i varchi della zona a traffico limitato. Per porre rimedio alla situazione il comando di polizia municipale ha quindi spostato la telecamera di controllo in via Castruccio, all’angolo con via Paci, rimuovendola dalla postazione di inizio via San Francesco. Una posizione questa peraltro pericolosa per i mezzi che provenendo dal vecchio ospedale si ritrovavano di fronte allo "sbarramento" e quindi se non in possesso del tagliando di accesso si ritrovavano costretti alla manovra in retromarcia per evitare la sanzione. In questo modo invece si può entrare nel centro storico solo nelle fasce orarie previste dalle 8 fino alle 14 e nella "finestra" pomeridiana dalle 19 alle 21.30 che sarà tolta dal 1 aprile al 31 ottobre. Intanto dopo un lungo periodo di black out e affissione di cartellonistica, che creava non poche difficoltà, i varchi telematici di piazza San Giorgio, Porta Romana e via Castruccio sono diventati luminosi non lasciano spazio alle interpretazioni. I colori verdi e rossi indicano la possibilità o meno di accesso ai non possessori del pass rilasciato dal Comune di Sarzana oltre alla doppia scritta in italiano e inglese.