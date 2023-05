Vandali danneggiano la Madonnina Statua imbrattata con liquido rosso

Un gesto inconcepibile e ignobile. Mani ignote hanno imbrattato la Madonnina con del liquido rosso sangue: sdegno a Piano di Valeriano per l’atto di spregio alla statuetta che rappresenta la Madonna di Fatima da 23 anni posta in una strada della frazione località Cartiera, nei pressi della rotatoria. Il più amareggiato è il sindaco di Vezzano Massimo Bertoni, che risiede proprio a poca distanza dal luogo. Appena è stato informato dell’accaduto ha allertato i Carabinieri della stazione di Vezzano che sono intervenuti per i rilievi del caso. "Un atto ignobile - ha detto Bertoni - sono passati dieci giorni dalla festività della Madonna di Fatima, durante la quale abbiamo svolto una processione e abbiamo reso omaggio alla Madonna, sono stati distrutti i vasi, i rosari, è stata imbrattata la statua. Questo è un territorio molto tranquillo, questo gesto mi demoralizza non poco".

Resta il dubbio se possa essere vernice o addirittura sangue, solo l’esame del liquido potrà fare piena chiarezza. La Madonnina è tutta sporcata del liquido, anche il piedistallo esterno, tranne il volto che è rimasto pulito. Dai rilievi potrebbero emergere particolari utili anche a rintracciare gli autori del gesto: in tal caso i vandali potrebbero essere chiamati a rispondere di quanto causato La popolazione è indignata e sconcertata, proprio lì la gente è molto devota alla Madonna di Fatima, in particolare la statuina è stata posta in quel luogo anche in memoria di un’abitante che era amata, ben voluta da tutti e grande devota.

Cristina Guala