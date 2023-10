Valentina Maria protagonista alla gara canora

Anche una giovanissima spezzina, insieme ad altre due rappresentanti della Liguria, parteciperà all’edizione dello Zecchino d’Oro 2023, in onda dall’1 al 3 dicembre su Rai 1 con la direzione artistica di Carlo Conti. Si tratta di Valentina Maria, di 10 anni, proveniente da Santo Stefano Magra; con lei Viola Marie, di 8 anni, proveniente da Zoagli e Greta Gabriella, di 9 anni, proveniente da Genova. Le piccole soliste canteranno rispettivamente “Mister Spazzolino”, scritta da Valentina Ambrosio, “Le dita nel naso”, scritta da Pierpaolo Guerrini e Enrico Rosteni e “Ci pensa Mamma”, scritta da Piero Romitelli, Gerardo Pulli, Edoardo Castroni, Edoardo Ruzzi.

"Con la partecipazione di Valentina Maria, appassionata di ballo e libri, Viola Marie, tra i suoi hobby il tennis e la danza classica e Greta Gabriella, che adora sciare e andare in mountain-bike – spiega l’organizzazione della manifestazione –, arrivano a 47 i bambini provenienti dalla Liguria che hanno partecipato allo Zecchino d’Oro dalla prima edizione del 1959 ad oggi". Le canzoni affrontano "in modo giocoso e ironico temi della quotidianità come l’importanza delle buone maniere e delle regole che proprio gli adulti dovrebbero dare ai piccoli (Le dita nel naso); così come la buona abitudine di lavarsi i denti tutti i giorni (Mister Spazzolino); senza dimenticare la mamma, la super eroina senza mantello che trova una soluzione ad ogni problema (Ci pensa Mamma)".