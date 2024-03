Val di Magra La settimana santa. Via Crucis, musica e meditazione

Eventi della settimana santa. Stasera alle 21, nella chiesa di San Michele Arcangelo di Ponzano Superiore, meditazione musicale sulle 14 stazioni della Via Crucis: letture e riflessioni sulla Passione e musiche di organo e brani polifonici con la corale San Michele Arcangelo, diretta da Elia Fiorentini, accompagnata dall’organista Filippo Calcagnini. Sarà anche l’occasione per ascoltare dal vivo canti tradizionali di Ponzano Superiore, composti appositamente per la settimana Santa e tramandati di generazione in generazione. L’evento è patrocinato dal Comune e dalla Confraternita della Santissima Annunziata. Venerdì alle 21 il vescovo sarà a Sarzana per guidare la Via Crucis cittadina, che prenderà il via dall’oratorio di Santa Croce in via Rossi, a metà strada tra Sant’Andrea e la concattedrale, e si concluderà poi nella basilica dell’Assunta con la benedizione. Domenica monsignor Palletti presiederà la messa pontificale della Risurrezione, con il conferimento dell’indulgenza plenaria, alle 18 nella basilica concattedrale di Sarzana.