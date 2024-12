"Va tenuta alta l’attenzione sulla violenza contro le donne"

Una riflessione importante sulla violenza contro le donne è stata al centro dello scambio di auguri conviviale avvenuto ieri mattina alla stazione dei Carabinieri di Arcola. Il comandante Vincenzo Flinio, insieme al proprio Comando, ha accolto il Vescovo Monsignor Luigi Ernesto Palletti, accompagnato da Don Pierluigi Portunato, per un momento di riflessione e condivisione in vista del Natale. Presente all’incontro anche il vicesindaco di Arcola con delega alla sicurezza Gianluca Tinfena e le referenti dell’associazione Vittoria che si occupa di supporto e aiuto concreto alla donne vittime di violenza.

C’è molto da fare perché queste situazioni siano sempre meno, e soprattutto dare informazione e supporto alle vittime in difficoltà. "Sono stati più di venti i casi di violenza sulle donne sul territorio arcolano in questo 2024 – spiega Tinfena – un tema sul quale è fondamentale tenere sempre altissima l’attenzione. In questo caso la sinergia tra ente, forze dell’ordine e associazioni è fondamentale e fa la differenza per dare risposte celeri e efficaci a persone in stato di costante emergenza".

Proprio sul territorio comunale arcolano nel corso dell’anno 2023 è stato aperto un punto di appoggio in più per le donne vittime di maltrattamenti e abusi, lo sportello antiviolenza a Romito, realizzato in un ufficio protetto della palazzina della Pubblica Assistenza Humanitas in collaborazione con l’associazione Vittoria.