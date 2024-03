"Va recuperato il parco del Boschetto"

Struttura e campo polifunzionale nel Boschetto di Sarciara: ci vuole un bando per la gestione. Lo chiede il gruppo “Vezzano Ligure in Movimento”, di cui fanno parte Daria Ferrari e Gianluca Colli, rispettivamente attivista e ex consigliere comunale del Movimento 5 stelle, i quali invitano l’amministrazione comunale a dare una svolta aulla destinazione della struttura in legno presente all’interno del parco. "Vengano ascoltate le richieste dei cittadini che da anni chiedono di fruire della struttura nata quasi esclusivamente d’ausilio al campo multifunzionale adiacente, anch’esso inutilizzabile. Chiediamo perché non si procede ad un bando di assegnazione del complesso, come promesso più volte. Riteniamo che l’area sia fondamentale per la cittadinanza e che possa diventare un centro di aggregazione per i ragazzi e non solo". Il gruppo consiglia di prendere al più presto una decisione, i propositi sulla riqualificazione dell’area sono molti: "Noi siamo disponibili a condividere progetti, anche con l’apporto di idee di molti cittadini del quartiere di Sarciara, su come rivalutare l’area".

Edera sul muretto

Nel frattempo Tiziano Pucci (nella foto), consigliere comunale del M5s, ha presentato un’interrogazione sull’edera che sovrasta il muro di separazione tra la strada di accesso al parcheggio dietro la chiesa di Vezzano basso e la strada che porta alla Fontana della Fontanazza. Lo ha fatto, spiega, a seguito di un sopralluogo sollecitato dai cittadini: la crescita incontrollata della vegetazione sta portando al parziale oscuramento della segnaletica verticale e al potenziale deterioramento del muro a causa delle radici dell’edera.