Comune affida le aree verdi ai privati

Il Comune mette a disposizione degli amanti del pollice verde due... rotatorie. Sull’esempio per altro molto ben riuscito adottato in altre zone della Val di Magra anche l’amministrazione comunale di Luni ha deciso di aprire un bando per l’affidamento, abbellimento e manutenzione degli spazi verdi presenti all’interno delle rotonde stradali. L’ente ha avviato le procedure per l’affidamento gratuito ai privati della manutenzione delle rotonde di viale XXV Aprile all’incrocio con via Togliatti nel tratto di Luni Mare e di quella appena realizzata in via Dogana all’intersezione con via Larga in cambio della pubblicità. La denominazione della ditta infatti potrà essere visibile sulla cartellonistica, che abbia dimensioni ben stabilite in modo da non arrecare problemi di visibilità ai mezzi in transito, collocata nella rotatoria.

Il bando prevede la pulizia, potatura e cura dell’area verde al centro della rotonda con piantumazione di fiori stagionali, arbusti ed essenze che in epoca adulta non superino l’altezza di 1 metro. Il tipo di essenze ed alberature dovranno essere, preferibilmente, di tipo autoctono e resistenti. La proposta progettuale potrà inoltre prevedere l’installazione e la gestione d’impianti d’irrigazione e la durata del rapporto verrà definita in sede di contratto tenendo conto del progetto proposto. Le proposte devono essere presentate in forma scritta e presentate in municipio all’ufficio protocollo di via Castagno. Le istanze saranno esaminate secondo l’ordine cronologico di arrivo e seguendo il medesimo ordine si procederà all’assegnazione delle aree. Il responsabile del trattamento è il funzionario ingegnere Lorenzo Del Santi. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0187-690136.