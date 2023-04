Urla e botte da orbi a Nicola Coinquilini vengono alle mani E uno finisce sotto osservazione

Si sono presi a botte nel borgo di Nicola e uno dei due litiganti ha decisamente avuto la peggio ed è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea dove è poi stato ricoverato in osservazione per valutare le conseguenze delle percosse. I protagonisti della mattinata di follia sono due giovani marocchini che peraltro dividono la stessa abitazione in paese e ieri hanno litigato animatamente tanto da attirare l’attenzione dei vicini oltre che delle forze dell’ordine. Il centro storico del borgo collinare del Comune di Luni è molto piccolo e raccolto, e in quell’ora della mattina inoltre particolarmente silenzioso, quindi in un attimo l’attenzione è stata rivolta alla casa occupata dai due stranieri da dove stavano arrivando le concitate urla lanciate rabbiosamente durante il litigio.

Ma dalle grida si è passati poi alle botte ed evidentemente le percosse sono state particolarmente forti almeno a giudicare dalle condizioni piuttosto serie con le quali uno dei due contendenti è stato poi trasportato d’urgenza all’ospedale spezzino. Prima di essere soccorsi i due agitati "coinquilini" comunque sono scesi anche in strada forse in una sorta di fuga e conseguente inseguimento per proseguire la discussione oppure per accelerare le operazioni di soccorso una volta resisi conto della gravità della loro condotta. Sta di fatto che spostandosi hanno lasciato, sia lungo il vicolo che al parcheggio di accesso a Nicola, evidenti tracce di sangue che hanno ulteriormente allarmato e spaventato i paesani che nel frattempo erano scesi in strada incuriositi anche dall’arrivo dei lampeggianti. La rissa che ha scosso la tranquillità del piccolo borgo ha fatto scattare immediatamente l’allarme e sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Luni supportati dai colleghi della compagnia di Sarzana oltre alle squadre di soccorso della Pubblica Assistenza di Luni. Entrambi i contendenti sono stati trasportati al pronto soccorso ma soltanto uno dei due ha riportato contusioni più serie tanto da essere trattenuto in osservazione. I militari intanto stanno cercando di ricostruire la dinamica del furioso litigio per verificare le ragioni che hanno fatto scattare una tale violenza e accertare se, oltre ai dissapori personali, possano esserci ulteriori motivi.

m.m.