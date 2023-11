"Università della Terza Età: "Riscaldamento globale e cambiamenti climatici" a Arcola"

Apre ad Arcola una sezione dell’Università della Terza Età della Spezia. Il primo programma didattico verterà su "Riscaldamento globale e cambiamenti climatici", un ciclo di cinque lezioni a cura di. Maurizio Ricci. Si comincia mercoledì 22 alle 17 nella Sala Pentagona del centro storico di Arcola. Gli incontri successivi sono fissati per il 29 novembre, 5 dicembre, 13 dicembre e 20 dicembre, nelle sedi che verranno comunicate successivamente. Le iscrizioni verranno raccolte mercoledì 15 alle 17 nei locali della ex biblioteca in Piazza 2 Giugno al Ponte di Arcola Per maggiori informazioni contattare Giorgio Brero al numero 335398941