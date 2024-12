"Uniti sotto il sole splendente". La squadra di calcio Romitese accolta in campo dal nuovo inno

"Romito! Romito! La nostra squadra del cuore". Da una settimana i calciatori della romitese escono nel campo accompagnati da un inno che li abbraccia con una calorosa ola dei tifosi. Un inno che accoglie la ‘mitica’ squadra del Romito, nelle mura amiche del campo Biggi, con un testo ideato e scritto dal musicista trebianese Giuseppe Traversa, detto Pino, che di musica veramente se ne intende. Da anni nell’ambiente, ha scritto l’inno che ci mancava, quello per la squadra del Romito, che fa parte della Polisportiva Romito Magra 1922, milita in prima categoria e come tutti i team sportivi aveva bisogno di supporto, oltre alla dimostrazione di attaccamento dei tifosi, anche una colonna sonora per i loro successi. La musica che inneggia alla squadra romitese, è stata ascoltata per la prima volta l’ultima domenica di novembre, ha accompagnato i giocatori all’ingresso in campo e c’è da dire che sia la musica che le parole sono state un bell’ incitamento a dare il meglio.

Giuseppe Traversa, noto al pubblico per essere parte di molte conosciute band – per dirne una, il complesso l’Ora 4 – ha composto una canzone che parla di amicizia, di sostegno alla squadra, alcune parole lo testimoniano: "Sotto il sole splendente siamo uniti, la squadra entra in campo, per noi è un grande grido: Romito! Romito! La nostra squadra del cuore, siamo una grande famiglia" è solo un estratto della canzone che parla di volontà, di affetto, di musica, di gioia e di amore, per la durata di 3 minuti e 28 secondi un inno a tutta la comunità, alla felicità di una giornata trascorsa con i propri idoli del calcio, vicini a loro sia che vincano, sia che perdano, perché chi li ama li sosterrà sempre.

"Per scriverla non c’è voluto tanto – ha detto il compositore –, la tecnologia aiuta molto. Le parole vengono dal cuore io sono nato a Romito e conosco bene il territorio, volevo fare qualcosa che servisse di stimolo ai giocatori". E tutti ne sono stati contenti, sul web è possibile ascoltare il brano, qualche minuto di brio e di sprone alla squadra che ha apprezzato molto. Del resto la passione per il calcio è nota sul territorio arcolano, che ha dedicato un premio annuale in omaggio al mitico giocatore Coriolano Perioli, e che attualmente vanta il campione Samuele Mulattieri militare in qualità di attaccante nel Sassuolo.

Cristina Guala