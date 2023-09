Unità cinofila in campo Attenti ai pericoli delle droghe

Una lezione all’aria aperta per affrontare un tema delicatissimo e sensibilizzare i giovanissimi sui pericoli legati all’utilizzo delle sostanze stupefacenti. L’incontro è stato organizzato al campo base della Protezione Civile a Santo Stefano Magra nella zona del campo sportivo "Camaiora" e ha avuto come "docenti" i rappresentanti della Croce Rossa Italiana e gli uomini della Guardia di Finanza presenti anche con l’unità cinofila. L’incontro è stato organizzato nell’ambito della campagna di informazione portata avanti dalla Croce Rossa Italiana senzione di Spezia rivolta in particolare ai giovani e ai bambini sui rischi delle droghe e alcol. I giovani che fanno parte del gruppo di volontari della Croce Rossa hanno spiegato ai più piccoli le conseguenze dell’assunzione di sostanze stupefacenti, sia fisiche che mentali, che possono portare all’adozione di compostamenti a rischio, conflittualità sociali, familiari e scolastiche oltre a problematiche con le forze dell’ordine fino a arrivare a commettere reati contro il patrimonio e il coinvolgimento in episodi di violenza. L’unità cinofila della Guardia di Finanza ha simulato la ricerca di sostanze stupefacente spiegando l’utilizzo dei cani nelle operazioni antidroga e l’addestramento che porta al aggiungiimento di un rapporto speciale tra il finanziere e l’amico a quattro zampe.