Una serata tutta folk ’Musica in castello’ I Mè, Pek e Barba in piazza Querciola

Per la loro prima volta in Liguria il gruppo "Mè, Pek e Barba" ha scelto Castelnuovo Magra. Da ben vent’anni la band di Parma porta in giro la musica "niù folk" e domani, mercoledì, si esibirà alle 21.30 in piazza Querciola nel borgo collinare castelnovese nell’ambito della rassegna "Musica in Castello" curata dalla Piccola Orchestra Italiana di Fontanellato con il patrocinio del Comune. La band è composta da Sandro Pezzarossa (voce e chitarra), Michela Ollari (voce), Elisa Minari (basso), Federico Romano (fisarmonica), Nicola Bolsi (batteria), Lucio Stefani (violino), Federico Buffagni (flauti), Francesco Ravaglia (chitarre). Il gruppo "Mè, Pek e Barba" nasce nel 2003 dalla passione per la musica folk di un gruppo di amici della bassa parmense e di strada ne ha fatta davvero tanta visto che ad oggi la band parmigiana conta all’attivo 20 anni di musica durante i quali ha pubblicato 8 album di inediti e un cd live oltre a collaborare con grandi nomi della musica italiana e non soltanto emiliana.

Nel loro percorso vantano importanti collaborazioni con artisti di fama nazionale, fra cui Gigi Cavalli Cocchi, l’attore bolognese Vito, l’ex cantante dei Nomadi Danilo Sacco, Marino Severini dei Gang, Alberto Morselli (ex cantante dei Modena City Rambler’s) e tantissimi live in tutto il nord Italia partecipando anche a festival internazionali. Alcuni componenti del gruppo hanno inoltre partecipato nel 2010 alla realizzazione del video "Chocabeck", singolo di lancio dell’omonimo disco di Zucchero "Sugar" Fornaciari. A dicembre grazie al contributo della Regione Emilia Romagna hanno realizzato il sito internet www.almondpicen.it attraverso il quale si possono ascoltare e scaricare gratuitamente nove canzoni inedite con il testo nel dialetto della Bassa Parmense e le loro traduzioni in italiano. Nello scorso marzo è uscito "20" il cd celebrativo dedicato ai venti anni di attività del gruppo. Le canzoni "Solstizio d’estate" e "Verso al foce", hanno visto la partecipazione di Daniele Campani dei Nomadi alla batteria e Francesco Gualerzi ex componente della storica band emiliana al sax soprano. Il concerto è a ingresso gratuito senza prenotazioni.