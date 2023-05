Una palestra nell’area verde "È un sogno che si realizza Sarà una struttura per tutti"

Il sogno di una palestra in grado di accontentare non soltanto gli studenti delle scuole castelnovesi ma dare una mano alle società sportive spesso costette a chiedere ospitalità in altre strutture sta prendendo forma. Il Comune di Castelnuovo Magra infatti è stato ammesso al finanziamento di 500 mila euro nell’ambito del bando "Sport e periferie" promosso dal dipartimento per lo sport al quale l’ente ha partecipato proprio nella speranza di vedersi sovvenzionare il progetto della palestra da costruire nell’area verde a fianco della scuola media "Dante Alighieri". Per tradurre in realtà il progetto manca ancora un tassello, dal costo di ulteriori 1.5 milioni di euro, ma la speranza di avere nuovi aiuti è alta e comunque non è esclusa la possibilità di accendere un mutuo proprio.

Dopo la realizzazione del manto in erba sintetica all’impianto calcistico "Libero Marchini" il desiderio dell’amministrazione comunale era proprio quello di riuscire finalmente a costruire una sorta di palazzetto. Un progetto seguito dal sindaco Daniele Montebello e dal vice Luca Marchi. "Tra i punti del nostro programma elettorale - hanno spiegato i due amministratori – era inserito anche quello della realizzazione di una palestra. Abbiamo individato l’area a fianco della scuola in modo da consentire ai ragazzi l’utilizzo pensando però anche alle società sportive del territorio che praticano ginnastica ritmica, pallavolo, karate e altre discipline richiamando tantissimi ragazzi. Un sogno che adesso si può finalmente realizzare grazie al bando. Il Comune di Castelnuovo Magra ha ottenuto la quota massima di finanziamento cui potessimo aspirare". Il Comune di Castelnuovo grazie al supporto tecnico dell’ingegnere Stefano Nadotti di Massa, lo scorso anno ha presentato domanda di finanziamento per il bando ormai aggiudicato e anche per un altro avviso di finanziamento legato questa volta ai fondi del PNRR. "Per la realizzazione di questo ambizioso progetto complessivamente serviranno oltre 2 milioni di euro – hanno specificato Daniele Montebello e Luca Marchi – siamo in attesa di scorrere velocemente le graduatorie relative al PNRR, dato che al momento nella nostra Regione occupiamo la terza posizione. Sarebbe davvero importante per andare a coprire interamente le spese di fattibilità e procedere così velocemente con la gara d’appalto per l’assegnazione dei lavori".

m.m.