Una montagna di salute. A passeggio nel territorio

Una montagna di salute. L’iniziativa è in programma oggi sulle colline di Castelnuovo Magra ed organizzata dalla Commissione Medica della Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta che ha aderito all’idea della Commissione Centrale Medica del Cai. Alla giornata oltre al Comune di Castelnuovo Magra collaboreranno le sezioni di Spezia e Sarzana del Club Alpino Italiano, il Parco di Montemarcello Magra Vara e il gruppo dei volontari che ha contribuito al recupero della Valle dei Mulini e delle Cascate del Bettigna. La giornata di domenica inizia alle 9 in piazza Querciola nel centro storico collinare di Castelnuovo Magra per poi percorrere un sentiero ad anello, che porta da Castelnuovo Magra all’antico lavatoio quindi si prosegurà lungo la strada asfaltata sino al bivio per il cimitero per affrontare i sentieri segnati dal Cai numero 305, 311, 313, 302 diretti al borgo di Marciano a quota 200 metri sul livello del mare. I camminatori verranno poi indirizzati verso il Mulino Soprano con la vicina cascata prima di rientrare e dopo il passaggio dall’antico lavatoio raggiungere ancora piazza Querciola intorno alle 13.

Nella piazza sotto la Torre dei Vescovi di Luni sarà presentata, con appositi pannelli, l’attività dei laboratori del Servizio Disabili di Asl 5. Gli accompagnatori del Cai illustreranno le località e la storia del territorio. I referenti della manifestazione sono Gianmarco Simonini, presidente Commissione Medica Liguria Piemonte e Val d’Aosta, Andrea Barli da poco eletto nuovo presidente della sezione Cai di Sarzana e Alessandro Bacchioni, presidente Cai La Spezia. L’escursione è libera e gratuita, gli organizzatori però raccomandano di presentarsi con l’adeguata attrezzatura da trekking e una scorta di acqua.