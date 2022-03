Una mano arcolana nella fiera della carta

L’arcolana Daniela Tresconi nello staff organizzativo a Lucca nella manifestazione "Città di carta" dal 23 al 25 aprile al Real collegio con oltre 100 stand, 80 eventi, laboratori, mostre e workshop. Dopo il successo della prima edizione, torna ,il Festival dedicato ai libri, alla carta, all’arte e alla stampa, un festival che profuma di Liguria considerata la presenza dell’arcolana Daniela Tresconi nello staff organizzativo, nel suo ruolo di vice presidente dell’associazione L’Ordinario. L’evento si terrà dal 23 al 25 aprile a ingresso gratuito, dalle 10 alle 19, organizzato dal doppio team targato Nati per Scrivere e L’Ordinario di cui è vicepresidente Tresconi. Molti anche gli ospiti attesi, da Carlo Lucarelli ad Alessandro Barbaglia, passando per Marco Vichi, Leonardo Gori, Romana Petri, Marco Buticchi, Marco Pardini, Sara Fiorentino, Vanni Santoni, lo chef Daniele Rossi .

Tresconi, giornalista, dipendente comunale ad Arcola, molto attiva nel volontariato, scrittrice, organizzatrice di eventi benefici, promotrice di raccolte di fondi per contribuire alla lotta contro le malattie più gravi, insieme agli altri ha contribuito a rendere speciale l’evento: "Sarà una fiera – ha spiegato – un festival, ma soprattutto un modo di stare insieme facendo cultura, con la voglia di condividere, dimettere in compartecipazione esperienze e contenuti, libri, arte e mestieri. L’attenzione per i temi sociali è, anche quest’anno, un punto forte del Festival: la giornata dedicata alle scuole, vedrà al centro incontri sui temi del bullismo e della violenza di genere organizzati da Nati per Scrivere e L’Ordinario con il sostegno di Cesvot e Sinapsi". L’anima di Lucca città di Carta è pensata per tutti, anche per chi non ama particolarmente leggere e soprattutto per i più piccini, per avvicinarli alla lettura. Anche quest’anno, infatti, saranno numerosi i laboratori, i workshop e le dimostrazioni artistiche continue a cui il pubblico potrà partecipare: dal provare a fare la carta fatta a mano, all’arte della stampa e dell’incisione, dai workshop di scrittura a quelli di poesia, fino ai mini-corsi di bella scrittura e di disegno con pigmenti naturali. Per il programma completo si può visitare il sito www.luccacittadicarta.it o scrivere a eventi@luccacittadicarta.it.